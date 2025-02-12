В Санкт-Петербурге в «Разговорах о важном» принял участие капитан атомного ледокола «Арктика»

10 февраля капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» ФГУП «Атомфлот» Василий Губкин провёл открытое внеурочное занятие «Арктика: территория развития» в рамках цикла «Разговоры о важном» для старшеклассников лицея №280 им. М.Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге.

Школьники смогли расширить и укрепить свои знания об атомном ледокольном флоте, которым имеет в своем распоряжении только Россия; о Северном морском пути – важнейшей стратегической морской транспортной магистрали, необходимой для комплексного освоения арктических территорий; об устройстве атомного ледокола и работе экипажа. В материалах к занятию, подготовленных Институтом изучения детства, семьи и воспитания при поддержке госкорпорации «Росатом», помимо методических рекомендаций и интерактивных форм, вошли видеоролики об Арктике, а также интервью с капитаном атомного ледокола «50 лет Победы» Русланом Сасовым, записанное на борту атомохода во время V Международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний» к Северному полюсу.

«Благодаря атомным ледоколам наша страна открыла новую страницу в освоении Северного морского пути. Этим судам нет равных в высоких широтах. Они обладают исключительной мощностью и автономностью плавания. Арктика – очень хрупкая экосистема, и очень важно, что наши атомоходы экологичны. Я горжусь, что работаю на единственном в мире атомном ледокольном флоте. Возможно, кто-то из сегодняшних школьников в будущем станет моим коллегой», – отметил Василий Губкин.

Фото: https://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2025/02/11/11649-v-sankt-peterburge-v-razgovorah-o-vazhnom-prinyal-uchastie-kapitan-atomnogo-ledokola-rosatoma/