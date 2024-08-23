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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.24 14:00

В сегменте доходов россиян сложилась необычная для рынка труда ситуация: уровень жизни всех социально-экономических групп растёт, но разными темпами

В 2023 году в России выросло неравенство по доходам, сообщает «Коммерсантъ», приводящий расчёт ЦМАКП. Расслоение происходило на фоне сокращения числа бедных и в основном было спровоцировано опережающим ростом доходов наиболее богатых слоев населения.

В составе высокодоходных групп, по оценке ЦМАКП, появились новые элементы - это участники военной операции на Украине, чьё денежное довольствие более чем вдвое превышает среднемесячную зарплату по стране, и работники сфер, где активно происходит импортозамещение и растёт производство (машиностроение, химическая промышленность, ИТ и т.д.). В результате доля граждан с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц (впрочем, в значительной степени также в силу инфляции) выросла с 5,7% населения в 2021 году до 10% в 2023-ем и, очевидно, заметно увеличится и в 2024 году. Такая динамика во многом объясняет переход к прогрессивной шкале налогообложения, который произойдёт в 2025 году, пишет издание.

Как отмечают «Ведомости», эксперты ЦМАКПа пишут, что в сегменте доходов россиян сложилась необычная для рынка труда ситуация. Разрыв в доходах обычно характеризуется одновременным и последовательным обогащением одних и обеднением других, указывают экономисты. Сейчас же уровень жизни всех социально-экономических групп растёт, но разными темпами: высокодоходных групп – гораздо быстрее, отмечают эксперты. Из-за этого усиливается неравенство при одновременном снижении уровня бедности.

По данным Росстата, коэффициент фондов (разница в доходах между 10% самых обеспеченных россиян и 10% самых бедных) вырос в 2023 году до 14,8 после 14% в 2022-ом. В то же время доля россиян, проживающих за чертой бедности, снизилась до 8,5% в 2023 году с 13,5% в 2016-ом. Группы богатых и верхнего среднего класса, наоборот, растут, подчеркивают в ЦМАКПе. Почти в 2 раза выросла доля людей, среднедушевые доходы которых превышают 100000 рублей: если в 2021 году она составляла 5,7% населения, то по итогам 2023 года – 10%. Одновременно группа тех, кто зарабатывает больше 100000 рублей, превысила доли двух предшествующих групп распределения, отмечают эксперты, мнение которых приводят «Ведомости».

 

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