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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.20 13:30

В сегодняшних условиях трудно прогнозировать поступление доходов - Борис Пищулин

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нём приняли участие заместитель губернатора Елена Дягилева, руководители министерств, представители КСП области, налоговой инспекции, прокуратуры.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект главного финансового закона области на 2021 год и предстоящий период. Основные параметры областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области.

- Завершается первый этап рассмотрения проекта основного финансового документа, - подчеркнул Борис Пищулин. – По законопроекту сделали заключения КСП, Общественная палата области, прошли в заочном режиме публичные слушания, проект бюджета рассмотрели все профильные комитеты Думы и внесли предложения, обозначив вопросы, требующие внимания. Мы это обязательно учтём при дальнейшем рассмотрении и исполнении бюджета.

Говоря об особенностях данного проекта закона, Борис Пищулин подчеркнул: «Уровень доходов сохраняется на уровне текущего года, расходы несколько уменьшаются, поскольку не получили дополнительные средства из федерального бюджета. Все ранее принятые и новые социальные обязательства в полном объёме будут обеспечены. В сегодняшних условиях трудно прогнозировать поступление доходов, развитие экономической ситуации покажет, какие изменения в расходной части необходимо будет внести при очередной корректировке. В области планируется построить пять детских садов, три школы, сделать капитальный ремонт одной школы, техническое оснащение медицинских учреждений, работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, выполнение всех расходов социального характера. Общий объём доходов областного бюджета в следующем году составит  82 млрд 362 млн 129,9 тысячи рублей, расходов - 86 млрд386 млн 93,4 тысячи рублей».

В ходе обсуждения депутаты заострили внимания на вопросах формирования доходной части, индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, пассажирских перевозок, поддержки агропромышленных и ресурсоснабжающих предприятий, ремонта дорог и ряде других. Рекомендовав Думе принять законопроект в первом чтении, комитет предложил правительству за счёт перераспределения бюджетных средств в рамках реализации мероприятий госпрограмм предусмотреть выделение средств на капитальный ремонт автодороги «Умба-Варзуга», финансовое оздоровление совхоза «Тулома», на приобретение офтальмологического оборудования в областную клиническую больницу.

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