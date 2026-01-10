В селе Алакуртти прошли торжественные мероприятия, посвящённые к приведению к Военной присяге молодых призывников

С этим событием их поздравил первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко. Он подчеркнул значимость присяги в жизни каждого военнослужащего:

– Это важная священная клятва, которая меняет статус новобранца. Из начинающих бойцов срочной службы любого рода войск ребята становятся полноправными защитниками Отечества. Каждое слово этой клятвы – нерушимо, а каждое обязательство – на всю жизнь. Здесь на границе слова присяги звучат острее и обретают глубокий смысл. Ведь пограничная служба – элита вооруженных сил, стальной щит России. Служба на границе – большая честь, переданная героями-пограничниками разных поколений, от легендарных хранителей рубежей Древней Руси до героев времен Великой Отечественной войны и защитников Отечества наших дней. Пограничник во все времена остаётся образцом беззаветной преданности долгу и железной воли. Уверен, молодые бойцы станут достойными продолжателями славных традиций пограничных войск, чьё мужество и стойкость вошли в легенды. От себя хочу дать им напутствие: берегите традиции части, уважайте своих командиров, поддерживайте друг друга, дорожите боевым братством, честью пограничника и званием воина.

Клятву верности Отчизне дали новобранцы, которые будут нести срочную службу на российско-финском участке Государственной границы. Участники мероприятия подчеркнули, что их служба – это реальный вклад в безопасность и благополучие России.

Фото (редакция газеты «Нива»): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33705/