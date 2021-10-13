В селе Ловозеро начался ремонт автодорожного моста. К выполнению работ приступила компания «СТК», признанная победителем по результатам электронного аукциона, который комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл для нужд администрации Ловозерского района.

На прошлой неделе с компанией заключён муниципальный контракт на сумму 9 миллионов рублей. Местом выполнения работ является автодорожный мост №1 по улице Вокуева в селе Ловозеро.

Подрядчику необходимо осуществить разборку конструкций существующего моста, усилить балки пролётного строения и обустроить мостовое полотно, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.