В субботу, 22 марта, в селе Ловозеро ярко отметили 90-й международный Праздник Севера по национальным видам спорта и День оленевода.

Почётным гостем мероприятия стала депутат областной Думы Ирина Просоленко.

Программа праздника включала в себя спортивные состязания – мини-футбол на снегу, хоккей с шайбой, снежный волейбол и лыжные гонки, стрельбу из арбалета, метание аркана, национальную борьбу, гонки на оленьих упряжках, а также выступление самодеятельных коллективов.

— Атмосфера здесь особенная - живые традиции саамов, азарт соревнований и, конечно, теплая, дружеская атмосфера, - отметила парламентарий. - Праздник Севера - это не только спорт и зрелище, это возможность прикоснуться к культуре, которая делает наш край уникальным. Благодарю организаторов и участников за теплую атмосферу и сохранение традиций малочисленного народа.

Фото:

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