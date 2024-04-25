В село оленеводов Краснощелье доставили боксы для раздельного сбора отходов

Мурманский филиал АО «Ситиматик», который исполняет функции регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Мурманской области, обеспечил закупку, транспортировку и установку двух модулей для раздельного сбора отходов в селе Краснощелье.

Это село оленеводов расположено в самом центре Кольского полуострова на левом берегу реки Поной. Регулярного наземного транспортного сообщения с Большой землёй оно не имеет. Доставка грузов и людей осуществляется только вертолётом, а зимой ещё по так называемым «зимникам» - на вездеходах и снегоходах. В 60-е и 70-е годы прошлого века там также курсировали аэросани.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», именно труднодоступность села создаёт главные препятствия для организации обычной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Поэтому региональным оператором было принято решение распространить в Краснощелье практику сбора отходов, успешно опробованной в таких же труднодоступных, но расположенных на побережье уже Белого моря поморских селах Чаваньга и Чапома.

В село привезли металлические боксы для сбора трёх самых популярных фракций – металла, стекла и пластика. В каждом отсеке установят прочные мешки, биг-бэги.

Их по мере накопления планируется вывозить сначала в Ловозеро, а затем в «Экотехнопарк» Мурманской области и далее, раздельно собранные отходы будут отправляться на переработку на специализированные предприятия.

Таким образом, Региональный оператор решает, прежде всего, экологическую задачу – обеспечивает вывоз из ловозерской тундры трудно или вообще не разлагаемых в естественной среде отходов, сохраняя тем самым хрупкую северную природу.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».