В сельском поселении Териберка состоялась презентация базы отдыха «45 причал», состоящей из 10 модульных домов

Новые номера позволят принимать группы более чем из 30 человек. Объект появился благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Председатель комитета по туризму Александр Елисеев и представители региональных СМИ осмотрели базу отдыха, оценили новые модули, пообщались с работниками.

Для комфортного обслуживания туристов руководство туристического объекта позаботилось о квалифицированных кадрах, большая часть персонала – жители Мурманской области.

В свежем туристическом объекте «Teriberka Hotel by Eco Home» рассказали, чем угощают гостей отеля. При отеле открыт ресторан, его визитная карточка – свежие гребешки и ежи.

«Благодаря открытию новых туристических объектов на территории Териберки растёт здоровая конкуренция за туриста. Повышается уровень сервиса и спектр предложений. Модульные отели отлично себя зарекомендовали. Не менее радует тот факт, что бизнес со всей России активно участвует в развитии инфраструктуры туризма и гостеприимства Мурманской области», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в рамках реализации плана «На Севере – жить» на территории туристического объекта установлена красная табличка с QR-кодом, по которому можно перейти на портал «Наш Север». За активное использование портала копятся баллы и можно получить специальные призы.

Фото: https://gov-murman.ru