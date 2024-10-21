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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.24 14:00

В семьях, где основной добытчик — жена, мужчины чаще стремятся не работать, а женщины активно противятся этому

Мечтают уволиться и не работать 3 из 10 мужчин, зарабатывающих меньше жён, и 3 из 10 женщин, зарабатывающих больше мужей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1600 экономически активных россиян, состоящих в браке.

Желание уволиться и посвятить себя домашним заботам чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, чем они сами (31%). На втором месте оказались мужчины, чьи доходы примерно равны доходам их жен (28%). Каждый четвёртый мужчина (24%), чья жена не работает, также заявил о своём желании уволиться и вести хозяйство.

Среди тех, кто зарабатывает больше своей второй половины, таких — 21%, а вот не желающих бросать работу среди них больше всего — 68%.

Что касается женщин, то число желающих заниматься домашними делами и не работать среди них практически не зависит от финансовых возможностей их мужей: 26% — в семьях с равными доходами; 27% — в парах, где кормилец — мужчина; 29% — среди жен безработных мужей; 30% — среди зарабатывающих больше своего мужчины.

Как россияне отнесутся к решению второй половины уволиться и посвятить себя хозяйству? Больше всего были бы недовольны таким поворотом дел мужчины, чьи жены зарабатывают больше их (31%). А лояльность к такому решению чаще проявляли неработающие мужчины (45%) и представители сильного пола, чьи доходы превышают доходы их жен (39%).

Женщины в этом вопросе более категоричны: о поддержке решения мужа уволиться заявило меньшинство. Чуть больше таковых — лишь среди незанятых (15%): как и неработающие мужчины, женщины выказали готовность на время поменяться ролями и выполнять роль кормильца, дав второй половине передышку. Противниц мужей-домохозяев больше всего оказалось среди женщин, чья зарплата выше, чем у их супругов (68%).

Время проведения опроса: 1—17 октября 2024 года.

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