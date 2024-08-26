В сентябре начинается новый филармонический сезон

Областная филармония является крупнейшей концертной площадкой, на которой выступают не только местные музыкальные коллективы, но и виртуозы всероссийского и мирового уровня.

Как сообщает vk.com/murmanculture, 8 сентября Мурманская областная филармония приглашает всех любителей качественной музыки на концертную программу легендарного гитариста, композитора, заслуженного артиста России, кавалера Ордена Дружбы Виктора Зинчука. В концертной программе органично сплетены музыка XVI - XVIII веков и классика современности, авторские композиции и кельтская народная музыка.

В сентябре северян также порадуют «Кругосветное путешествие со скрипкой и органом», джаз Алексея Светлова и «CветLOVE BAND», фантазия на музыку Вивальди ансамбля «MozArt», выступление мурманского филармонического оркестра и другие яркие музыкальные события.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280305%2Falbum-139605315_00%2Frev