В сентябре начнётся рассылка налоговых уведомлений жителям Мурманской области

Жители Кольского полуострова, владеющие в 2019 году транспортом, недвижимостью или земельным участком, в сентябре начнут получать уведомления на уплату налогов.

«Всего в этом году получат налоговые уведомления 343 тысячи северян, - рассказывает о кампании по рассылке налоговых уведомлений в 2020 году начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Мурманской области Наталья Толстых. – Гражданам, получившим доступ к «Личному кабинету налогоплательщика», уведомления будут направлены в электронном виде, остальным налогоплательщикам уведомления придут по почте».

За 2019 год жителям Мурманской области начислено имущественных налогов на общую сумму 983 миллиона рублей, в том числе земельный налог – 38 миллионов рублей, налог на имущество физических лиц – 431 миллион рублей, транспортный налог – 514 миллионов рублей.

Срок уплаты имущественных налогов за 2019 год - 1 декабря 2020.