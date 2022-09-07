В сентябре областной художественный музей приглашает северян на творческие встречи и выставки из столичных фондов

Мурманский областной художественный музей в сентябре приглашает северян на открытия выставок из столичных фондов и творческие встречи с известными российскими деятелями культуры и искусства.

9 сентября – знаковая дата для художественного музея. Именно в этот день в 2017 году открылся отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея». Выставки из Санкт-Петербурга стали уже традиционными для Мурманска. А в этом году Русский музей привезет на Кольский Север живопись и графику Александра Самохвалова – крупнейшего советского художника, графика, монументалиста и ученика Кузьмы Петрова-Водкина.

В этот же день пройдет программа «Пока в России Пушкин длится...». В 19.00 на сцене Мурманской областной филармонии народная артистка России Светлана Крючкова прочитает стихи Давида Самойлова.

В этом году Кольское Заполярье вновь посетит Александр Васильев. Творческая встреча «Серебряный век и русская мода» состоится 29 сентября в 18.00. Напомним, что историк моды неоднократно проводил выставки в Мурманске, в течение 3 лет он был председателем жюри регионального фестиваля «НаМОДнение», а за годы сотрудничества с учреждением в фонд музея им были подарены традиционные расписные прялки и работы по сценографии. Кроме того, с 2003 года в течение 10 лет известный историк моды дважды в год посещал Заполярье с лекциями. В прошлом году Васильев посетил регион для того, чтобы представить выставку работ своего отца.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в сентябре в музее также откроется экспозиция Государственного центрального музея современной истории России «Франсиско Гойя. Сумерки и Свет». До середины декабря в главном здании на Коминтерна, 13 северяне смогут увидеть графику великого художника.

Узнать подробности о мероприятиях и приобрести билеты на творческие встречи можно на интернет-ресурсах Мурманского областного художественного музея.