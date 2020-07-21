В сентябре планируется утвердить новую госпрограмму развития Арктики

Новую госпрограмму развития Арктической зоны планируется утвердить в сентябре, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, курирующий Арктику. «Сентябрь - принятие программы. Общий объём финансирования - 57 млрд рублей», - сказал он.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов отметил, что проект новой госпрограммы включает три подпрограммы: «Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест», «Комплексное развитие территорий» и «Дети Арктики».

Напомним, действующая госпрограмма развития Арктики была утверждена в 2017 году и неоднократно признавалась Счётной палатой и Минэкономразвития неэффективной.