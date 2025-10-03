Слоган «Мурманск — столица русской Арктики» зарегистрирован в качестве товарного знакаМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
В сентябре предпринимательская уверенность снизилась и в добыче, и в обработке - Росстат

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в сентябре 2025 года снизился на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до минус 3,5%.

Как сообщает Росстат, ранее в августе 2025 года индекс оценивался в минус 2,3%, в июле - минус 2,4%, в июне - минус 3,3%, в мае - минус 1,7%, в апреле - минус 0,0%, в марте - минус 2,0%, в феврале - минус 0,8%, в январе - минус 1,1%, в декабре 2024 года - минус 0,7%, в ноябре - 1,6%, в октябре - 1,0%, в сентябре - 5,9%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в сентябре 2025 года понизился на 1,0 п.п., составив минус 1,6%.

До этого в августе 2025 года показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял минус 0,6%, в июле - 0,0%, в июне - 0,6%, в мае - минус 0,6%, в апреле - 1,3%, в марте - 2,6%, в феврале - 2,7%, в январе - 2,9%, в декабре 2024 года - 6,8%, в ноябре - 7,1%, в октябре - 7,0%, в сентябре - 7,3%.

В добыче полезных ископаемых на отрицательную динамику индекса повлияли все три составляющие индикатора: произошло снижение доли респондентов, позитивно оценивающих как перспективы выпуска продукции в течение ближайших трёх месяцев, так и спроса в текущем месяце на продукцию с 8,4% до 6,6% и с минус 14,1% до минус 14,7% соответственно, и увеличение доли респондентов, оценивающих рост текущих запасов готовой продукции, с 1,3% до 2,3%.

В обрабатывающих производствах на снижение индекса повлияло сокращение положительных оценок спроса в текущем месяце на продукцию с минус 23,6% до минус 25,4% и перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 26,1% до 24,8%. Незначительные колебания оценок текущих запасов готовой продукции не повлияли на индекс.

Индикатор делового климата (оценивает уровень и изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, изменение экономической ситуации и перспективы выпуска продукции) в III квартале 2025 года по сравнению со II кварталом вырос в добыче на 12,0 п.п., до 94,1%, и снизился в обработке - на 0,7 п.п., до 100,3%. Как отмечают в Росстате, значение индекса ниже 100%, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев, указывает на экономический спад, значение существенно выше 100% указывает на период экономического роста.

В добыче полезных ископаемых наблюдается резкое снижение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения, с минус 14,3% до минус 26,3%. В обрабатывающих производствах произошло незначительное сокращение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону снижения, с минус 4,0% до минус 3,5%.

Доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, в добыче полезных ископаемых снизилась с 0,0% до минус 0,6%; в обрабатывающих производствах обратная ситуация: наблюдается увеличение доли руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 4,9% до 5,9%.

В добывающих производствах снизилась доля руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев, на 3,4 п.п. - до минус 0,1%; в обрабатывающих производствах увеличилась доля руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев - на 0,7 п.п., до 22,9%.

-

