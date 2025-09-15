Согласно расписанию, судно отправится в первый рейс из Мурманска вечером 16 сентября. Прибытие в Островной ожидается утром 17 сентября, вечером того же дня теплоход выйдет в Мурманск. Круговой рейс судна завершится 19 сентября.

В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО Островной. Расписание движения судна на социально значимом маршруте регулярных морских перевозок по побережью Кольского полуострова Мурманской области, согласованное с ОАО «Северное морское пароходство» и властями ЗАТО Островной, утверждено заместителем губернатора — главой Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлией Полиэктовой.

На октябрь запланировано 2 круговых рейса: с 7 по 10 октября, и с 21 по 25 октября.

Напомним, работа судна на линии Мурманск — Островной — Мурманск была прекращена из-за завершения 17 июля 2025 года срока действия свидетельства Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр). Для его продления судну потребовался ремонт.