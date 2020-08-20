В сентябре в Мурманской области планируется возобновить санаторное обслуживание

В сентябре планируется возобновить санаторное обслуживание в Мурманской области – такое решение принято на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, прошедшей под руководством заместителя губернатора Елены Дягилевой. В рамках встречи участники обсудили вопросы функционирования и меры поддержки учреждений оздоровления детей и граждан Мурманской области.

Информацию об организации детского отдыха предоставила Татьяна Ларина, первый заместитель министра образования и науки Мурманской области. Выезды юных северян в Краснодарский край начались с 10 августа 2020 года. Большое внимание при организации отдыха за пределами региона уделяется особым категориям детей, таких как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Первыми 10 августа на отдых отправились 112 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников и обучающихся государственных областных образовательных организаций, центров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, подведомственных министерству образования и науки Мурманской области. Ещё 664 ребёнка указанной категории направлено на отдых 13 и 14 августа 2020 года.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, для жителей старшего возраста заезды в здравницы, расположенные на Черноморском побережье, возобновлены с 7 июня, в санатории Мурманской области заезды планируются возобновить в сентябре текущего года.