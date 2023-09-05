В сентябре в Мурманской области состоятся 29 областных и всероссийских мероприятий

На оперативном совещании правительства региона министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в Мурманской области в сентябре. Так, помимо областных чемпионатов и первенств по футболу, спортивному ориентированию, спортивно-прикладному собаководству и альпинизму первый месяц осени ознаменуется несколькими важными спортивными событиями.

В сентябре Мурманская область традиционно примет участие в праздновании Всероссийского дня бега. В этом году центральный старт в Мурманске пройдёт 16 сентября на территории Долины Уюта, в рамках которого организован легкоатлетический забег «Кросс нации». Из года в года мероприятие собирает как настоящих профессионалов, так и любителей бега. Соревнования проводятся на дистанции 1 км, 4 км, 6 км, 8 и 12 км.

«Это самый крупный полумарафон с синхронным стартом во всех регионах страны. Мероприятие на территории региона проводится с 2021 года. В этом году количество участников значительно выросло, так если в 2022 году участие в полумарафоне приняли 250 человек, в 2023 зарегистрировано 547 участников. Участникам предстоит проверить свои силы и преодолеть дистанции в 1 км, 5 км, 10 км и 21 км 100 метров», – отметила Светлана Наумова.

3 сентября завершилась Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья», в которой приняли участие более 3500 человек.

«В рамках декады состоялось более 100 мероприятий, традиционно были организованы бесплатные сеансы в бассейнах, спортивных, тренажерных залах и на других спортивных объектах региона», - отметила Светлана Наумова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, самым масштабным из муниципальных мероприятий станет традиционный спортивный фестиваль «Гольфстрим». Программа фестиваля включается в себя мото- и велопарад, различные выставки и интерактивные площадки, развлекательную программу, спортивные соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу на песке, парковым шахматам и другим дисциплинам, заплыв через Кольский залив и массовый легкоатлетический пробег.