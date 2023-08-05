В сентябре в Мурманской области стартуют съёмки нового сезона популярного сериала

В Санкт-Петербурге началась работа над новым сезоном сериала «Морские дьяволы» для телеканала «НТВ». В конце августа-начале сентября съёмочная группа приедет в Мурманскую область, чтобы продолжить процесс создания популярной многосерийной ленты. Съёмки будут проходить не только в Мурманске, но и в Коле и Кольском районе. Ожидается, что в эфир 24-серийный проект выйдет в 2024 году.

В новом сезоне известного телепроекта создатели планируют сделать акцент на личных историях главных героев. По сюжету командование предлагает временно переместить контртеррористический центр ближе к эпицентру происходящих событий – на территорию одной из секретных баз ВМФ, расположенную в пределах полярного круга. Именно в Мурманской области у создателей сериала будет возможность снять северную фактуру – природу и отдельные суда.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, за последние годы Кольское Заполярье неоднократно становилось съёмочной площадкой крупных многосерийных и востребованных у российских телезрителей проектов, таких как сериалы «Везёт», «Полярный», «Баренцево море» и «Заполярный вальс».

Фото: https://gov-murman.ru