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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.22 08:45

В сентябре в Мурманской области запланировано более 4 тысяч культурно-досуговых и просветительских мероприятий

В сентябре в регионе запланировано большое количество разноплановых мероприятий, в числе которых конференции, концерты, театральные постановки и масштабные события. О начале нового сезона на оперативном совещании правительства Мурманской области вчера подробно рассказала министр культуры Ольга Обухова.

Мурманская область в сентябре станет площадкой для проведения заседания Научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа, а также Всероссийскую конференцию, приуроченную к празднованию 55-летия Мурманской областной библиотеки для слепых и слабовидящих. Мероприятие будет посвящено развитию адаптированного туризма для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Профильное министерство уделяет значительное внимание повышению качества культурной жизни северян, поэтому в календаре событий региона всё чаще появляются мероприятия с участием известных творческих коллективов и артистов. Так, в сентябре мурманчан и гостей города ждут встречи с народной артисткой России Светланой Крючковой и знаменитым историком моды Александром Васильевым, а также гастроли московских актёров и артистов Кстовского театра кукол.

В предстоящем месяце в Мурманске откроется ряд выставок из фондов Русского музея, центрального музея современной истории России и Дарвиновского музея.

В сентябре наш регион будет не только принимать лучшие творческие коллективы, но и презентовать культуру Мурманской области на всероссийских форумах: XVII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2022», фестивалях «Вместе мы – Россия!», «Виват, Петергоф 2022!» и «Напевы северного ветра».

В своем докладе Ольга Обухова обозначила наиболее знаковые события, которые пройдут в Мурманской области в предстоящем месяце: традиционные осенние Саамские игры в Лопарской, празднование 25-летия открытия Канозерских петроглифов в Умбе, фестиваль молодежных инициатив «Креативная лаборатория», открытие 84-го театрального сезона в Мурманском областном драматическом театре, торжественное открытие бюста известному мурманскому писателю Николаю Колычеву, проведение художественно-творческой акции «КультMIX».

Не только учреждения культуры активно вовлечены в новый творческий сезон, но и некоммерческие организации, региональные творцы. В сентябре начнет свою работу киношкола «Нордфильм», будет презентована интерактивная площадка «Кувакса». В Мончегорске состоится открытие выставки «Опыт» мурманской художницы Вероники Вологжанниковой, пройдет фестиваль «Африканда-Фест. Кольские ремесла», продолжит экспонироваться выставка «Уроки истории: Российская Империя накануне великих потрясений» в Североморске.

В конце своего доклада министр напомнила, что многие мероприятия, которые проходят в учреждениях культуры региона, можно посетить по программе «Пушкинская карта». На сегодняшний день «Пушкинскую карту», номинал которой составляет пять тысяч рублей, получили 20346 молодых людей Мурманской области, сообщает региональное Министерство культуры.

Подробная информация о мероприятиях, которые пройдут в Мурманской области в сентябре, будет опубликована на сайте Министерства культуры и на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

 

 

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