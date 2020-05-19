В сентябре жителей Колы ждёт ряд сюрпризов

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл в режиме онлайн совещание с управляющими компаниями и ТСЖ района. В нём также приняли участие главы городских и сельских поселений, руководители МКУ «ХЭС Кольского района» и УГХ г. Колы.

В прошлую субботу губернатор региона посетил с рабочим визитом посёлок Молочный. Андрей Чибис отметил качественную уборку населённого пункта. Обсудили и чистоту улиц Мурмашей. В понедельник на оперативном совещании глава региона также поставил этот населённый пункт в пример остальным муниципальным образованиям. Первое лицо Заполярья предупредил глав муниципалитетов о том, что еженедельный мониторинг состояния городов и сёл области будет продолжен.

При этом у Андрея Чибиса возникли небольшие замечания по состоянию остановок общественного транспорта расположенных вдоль федеральной трассы. В частности, на остановке в селе Тулома был мусор. В регионе за уборку данных объектов, а также обочин автодорог федерального значения, отвечает «Мурманскавтодор». Уже сегодня на совещании Александр Лихолат дал поручение заключить с организацией дополнительные договора на уборку магистралей, находящихся на территории района. Приведут в порядок и места для парковок вдоль трасс, а также родники.

Обсудили на совещании и предстоящие ремонты подъездов в муниципалитетах. Этим летом в рамках программы «Инициативное бюджетирование» в районе приведут в порядок порядка 50 подъездов. В программу попали населенные пункты Кола, Ура-Губа, Мишуково, Тулома, Териберка, Лопарская, Междуречье, Молочный, Верхнетуломский, Кильдинстрой и Туманный. В Мурмашах также запланировано отремонтировать 18 подъездов, правда не за счёт бюджетов области и района, а за счёт средств собранных управляющими компаниями с жителей.

Областная субсидия на ремонт уже поступила на счета. Средства районного бюджета будут переведены управляющим организациям уже в конце этого месяца. Стоит отметить, что район компенсирует УК все расходы на ремонты, чтобы компании не выставляли счета жителям. Работы начнутся не позднее июня.

Второй вопрос совещания – ремонт дворовых территорий и установка новых контейнерных площадок в муниципальных образованиях. Данные работы будут проводиться в рамках программы «Комфортная городская среда». Только в районном центре на эти цели из областного бюджета запланировано выделить 14 миллионов рублей, ещё 700 тысяч рублей вкладывает в ремонты Кола.

В план попали некоторые дворовые территории па проспекте Защитников Заполярья и улицы Андрусенко. В данном случае подрядчик уже приступил к работам. На улице Кривошеева, в районе домов №№3 и 5, работы начнутся в начале июня.

Заменят в районном центре и старые контейнеры. Вместо устаревших и уже прогнивших железных баков появятся новые современные пластиковые контейнеры. Аналогичные ёмкости под мусор установят и в Междуречье.

В рамках «Комфортной городской среды» отремонтируют двор в районе дома № 5 на улице Школьная в селе Тулома. На эти цели из областного бюджета выделено более 3,5 миллиона рублей. Работы уже начались. Помимо этого рядом с домом появится новая детская площадка, заменят вокруг детского городка и столбы уличного освещения.

В Териберке в этом году в рамках программы «Инициативное бюджетирование» обновят ограждение вокруг детских площадок. В Междуречье и Мишуково этим летом также приведут в порядок несколько дворовых территорий, установят новую детскую и спортивную площадки, а также современные контейнерные площадки. Продолжаются работы и по строительству сквера в Междуречье, а также установка подсветки памятника норвежским и советским партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Мурмашах в рамках программы «Комфортная городская среда» также предстоит ремонт дворов территорий. Работы начнутся 28 мая. В Причальном на улице Молодёжная установят новую детскую площадку. В Молочном асфальт обновят в двух дворах. В Верхнетуломском также отремонтируют один из дворов, в посёлке заменят часть уличного освещения и установят 26 лавочек.

Ещё один из важнейших вопросов совещания касался подготовки празднования 455-летия Колы. В сентябре город будет отмечать свой юбилей. Жителей районного центра ждёт ряд сюрпризов. Кроме новенького бассейна и благоустроенной набережной в Коле появятся новые комфортные общественные территории. К празднику будут также приведены в порядок дворы, парки и скверы, пишет администрация Кольского района.