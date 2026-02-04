В Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покрова

Согласно данным недавних исследований учёных Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в июле-августе средняя толщина старых льдов с периода 1991— 1996 годов уменьшилась на 27% - с 249 до 183 см. Такая же ситуация наблюдается с толщиной ровного однолетнего льда: за последние 30-35 лет сокращение составило 25% — со 150 до 113 см.

Однако, как сообщает vk.com/arcticandantarctic, за последние несколько лет средняя толщина однолетнего ровного льда увеличилась на 23% - с 87 см в 2021 году до 113 см в 2024 году. Данные были получены в период экспедиций на атомных ледоколах «Ямал» и «50 лет Победы» по пути к Северному полюсу.

При этом учёные отмечают, что климат Арктики стремительно меняется. За последние 60 лет повышение приповерхностной температуры воздуха превысило глобальную среднюю величину в два раза. Связанное с этим масштабное сокращение морского льда Арктики проявляется не только в уменьшении его площади, но и в снижении толщины. С каждым годом процесс ускоряется.

Фото (Дмитрий РЕЗВОВ, Надежда ЗАХАРОВА, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457248492%2Fwall-165713521_6564