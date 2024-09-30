В Северном Ледовитом океане выбрана льдина для дрейфующей станции «Северный полюс-42»

Высадка полярников будет производиться на ледовое поле площадью около 165 квадратных километров в районе 81 с.ш. и 142 в.д., сообщает Арктический и антарктический институт (ААНИИ).

Предварительный выбор льдины производился по результатам анализа спутниковых снимков и воздушной разведки с вертолёта МИ-8. Обследование, проведенное высадившимися на лед специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института, подтвердило правильность сделанного выбора.

По словам начальника экспедиции «Северный полюс-42» Александра Ипатова, ледовое поле представляет собой массив преимущественно двухлетнего льда с толщинами от 0,7 до 1,4 метра с преобладанием толщин в 1 метр. Конфигурация кромки позволяет произвести швартовку судна бортом.

«По результатам осмотра принято решение о возможности вмораживания научно-экспедиционного судна «Северный Полюс» в исследованном месте. Площадь ледового поля около 165 квадратных километров», - сообщил Александр Ипатов.

Вчера начались работы по подготовке к высадке экспедиции и развертыванию научного лагеря. На удалении от кромки льдины уже установлен дрейфующий буй.

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246687%2Falbum-165713521_00%2Frev