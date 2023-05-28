В Северо-Западном федеральном округе шесть регионов приняли участие в просветительской акции «Прогулка со Знанием»

Какие легендарные места есть в разных регионах нашей страны, чем они знамениты, и какой вклад сделали в процветание Родины живущие там люди, узнали участники Всероссийской просветительской акции «Прогулка со Знанием». Акция, организованная Российским обществом «Знание», стартовала 13 апреля в преддверии Просветительского марафона «Знание.Первые» и проходила до 18 мая. За это время в 49 субъектах РФ состоялось 50 прогулок для школьников и студентов.

В Северо-Западном федеральном округе к акции присоединились Мурманская, Волгоградская, Ленинградская области, Ненецкий автономный округ, Республика Коми и город Санкт-Петербург.

По всей России в «Прогулках со Знанием» приняли участие более 1380 молодых людей. Наставниками для ребят на экскурсиях выступали главы регионов, муниципалитетов, руководители департаментов. Они рассказывали школьникам и студентам о технических достижениях родных регионов, о культурном наследии, подвигах в годы Великой Отечественной войны. Прогулки по известным местам записывались в режиме онлайн, видеоролики опубликованы в социальных сетях с хештегом #прогулкасоЗнанием, чтобы жители всей страны могли совершить виртуальные путешествия по разным областям.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова со студентами Мурманского медицинского колледжа посетила памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Молодые люди узнали историю создания пронзительного мемориала, который нередко называют «Памятник печной трубе». В центре комплекса действительно воссоздана обгоревшая печная труба, символизирующая военные события 1942 года, когда из-за многодневных жесточайших бомбардировок в городе сгорели все деревянные дома, и только печные трубы остались как безмолвные памятники. Министр подчеркнула особую роль Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

«Мурманский порт был тем важнейшим стратегическим объектом, который нельзя было сдавать врагу — все, кто сражался и жил здесь, этого не допустили, несмотря на жесточайшие бои и постоянные бомбардировки», — отметила Диана Кузнецова.

Просветительская акция «Прогулка со Знанием» стала частью федерального Просветительского марафона «Знание.Первые», который проходил с 24 по 26 апреля в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

События марафона транслировались в прямом эфире на сайте, а также в группе Российское общество «Знание» в соцсети «ВКонтакте», теперь их можно увидеть в записи.

Фото: https://gov-murman.ru