В Северодвинске продолжается чемпионат Северного флота по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью

В городе Северодвинске Архангельской области в акватории Белого моря в районе набережной имени Александра Зрячева продолжается чемпионат Северного флота по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью.

По итогам чемпионата Северного флота по гребле на шлюпках в первой группе первое место заняла команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». Второе место заняла команда смешанного авиационного корпуса «Гроза». Замкнула тройку команда подводных сил «Тайфун».

Во второй группе на первом месте команда дивизии ракетных кораблей «Ураган», на втором месте команда Беломорской военно-морской базы «Авангард» на третьем месте команда «Авнгард-2» Беломорской военно-морской базы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в период соревнований для гостей и зрителей города, а также для болельщиков организована выставка вооружения, военной техники, водолазного, спасательного имущества и снаряжения.

Завершающим этапом соревнования станут гонки по гребно-парусному двоеборью, после которых станут известны победители и призёры чемпионата.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12518863@egNews