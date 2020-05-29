В Северодвинске состоялось подписание приёмного акта РПКСН «Князь Владимир»

28 мая в Северодвинске состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Князь Владимир». В торжественной обстановке подписи под документом поставили председатель комиссии государственной приемки кораблей Главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России капитан 1 ранга Алексей Потешкин, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Сергей Суханов и командир экипажа крейсера капитан 1 ранга Владислав Дружин.

Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию ВМФ.

Как отметил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко, коллективы завода, конструкторского бюро «Рубин», экипаж крейсера и контрагентские организации успешно завершили большую работу.

«Строительство атомной подводной лодки «Князь Владимир» — доказательство того, что мы продолжаем развивать лучшие кораблестроительные традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность ученых, конструкторов и корабелов. Этот корабль — новое слово в линейке стратегических ракетоносцев. «Князь Владимир» обладает более совершенными характеристиками», — заявил Михаил Будниченко.

По словам командира атомного подводного крейсера капитана 1 ранга Владислава Дружина, за время проведения ходовых испытаний экипаж полностью изучил и освоил корабль и готов приступить к выполнению поставленных задач.

Официальной датой включения РПКСН в состав ВМФ России будет день, когда состоится торжественная церемония первого подъема на корабле Андреевского флага.

РПКСН «Князь Владимир» совершил контрольный выход в море с 12 по 21 мая. В декабре прошлого года ракетоносец успешно закончил цикл государственных испытаний, в том числе комплексов ракетного и торпедного оружия.

Как сообщает пресс-служба СФ, РПКСН «Князь Владимир» заложен на «Севмаше» 30 июля 2012 года в присутствии Президента России Владимира Путина. Он является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» — атомных подводных лодок 4-го поколения. Крейсер оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и минно-торпедным оружием. По сравнению с предшественниками, имеет более совершенные технические характеристики, отличается маневренностью и малозаметностью.