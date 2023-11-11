В Североморск прибыл учебный корабль «Перекоп»

В главную базу Северного флота прибыл учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», который совершил переход из Кронштадта в Североморск. На его борту находятся курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Они проходят морскую практику.

В Североморске учебный корабль встретил начальник регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба Северного флота контр-адмирал Сергей Артамонов. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием в главную базу Северного флота.

Для участников похода на Северном флоте организована экскурсионная программа с посещением военно-морского музея Северного флота, а также его филиалов – Музей ВВС в поселке Сафоново и Краснознаменной подводной лодки «К-21» в городе Североморске. Также курсанты посетят атомный ледокол «Ленин» – первое в мире судно с ядерной энергетической установкой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках прохождения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России. Для обучения курсантов на корабле созданы специальные классы и тренажёрные комплексы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485308@egNews