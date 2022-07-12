В Североморск прибыл учебный корабль «Смольный»

11 июля в главную базу Северного флота прибыл учебный корабль «Смольный» Балтийского флота. На его борту находятся курсанты военно-морских училищ Санкт-Петербурга, которые проходят морскую практику.

В Североморске учебный корабль встретил начальник управления боевой подготовки Северного флота контр-адмирал Павел Шульга. Он поздравил курсантов и экипаж с прибытием в главную базу самого мощного флота ВМФ России и отметил важность морской практики, в ходе которой курсанты приобретают практический опыт и необходимые знания флотской профессии.

На борту учебного корабля находятся курсанты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», а также офицеры и преподаватели вузов.

В Североморске курсанты ознакомятся со службой моряков Северного флота в главной базе, побывают на экскурсиях на ряде кораблей, в том числе на тяжелом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий». В программе их пребывания также спланированы посещения музеев – мемориального комплекса Краснознамённая подводная лодка К-21 и музея ВВС Северного флота.

Дальний морской поход общей протяженностью более 20 тысяч морских миль проходит в рамках морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. Его маршрут пролегает через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря.

В походе курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

После завершения практики будущие офицеры ВМФ сдадут зачёты по специальности и различным морским дисциплинам.

После пополнения запасов учебный корабль «Смольный» возьмет обратный курс.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учебный корабль первого ранга «Смольный» построен в Польше в 1976 году. С 2010 по 2013 год проходил капитальный ремонт на заводе «Флотский арсенал» в порту Варна (Болгария).

Под контролем российского экипажа было произведено обновление главного двигателя и вспомогательного корабельного оборудования. Для экипажа и курсантов условия обитаемости приведены к современным стандартам. «Смольный» оснащен современными навигационными и учебными комплексами российского производства.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428843@egNews