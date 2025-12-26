Мурманская область. Арктика (16+)26.12.25 10:00
В Североморск прибыло 187 метров труб для реконструкции системы теплоснабжения в будущем году
Экватор отопительного сезона ещё не пройден, а теплоэнергетики АО «МЭС» уже готовятся к масштабной замене сетей в Североморске по программе реновации ЗАТО.
Две фуры доставили в столицу Северного флота 187 метров стальных труб.
Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в 2026 году в Североморске и Малом Сафоново будет капитально отремонтировано более 5,5 тысячи метров теплосети.
Замена коммуникаций будет проведена способом параллельной прокладки труб, что позволит не прекращать теплоснабжение потребителей во время монтажа новой сети.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559811/#&gid=1&pid=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Доллар дорожает к фунту и иене, стабилен к евро-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершён капитальный ремонт объектов коммунального назначения-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей