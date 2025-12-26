В Североморск прибыло 187 метров труб для реконструкции системы теплоснабжения в будущем году

Экватор отопительного сезона ещё не пройден, а теплоэнергетики АО «МЭС» уже готовятся к масштабной замене сетей в Североморске по программе реновации ЗАТО.

Две фуры доставили в столицу Северного флота 187 метров стальных труб.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в 2026 году в Североморске и Малом Сафоново будет капитально отремонтировано более 5,5 тысячи метров теплосети.

Замена коммуникаций будет проведена способом параллельной прокладки труб, что позволит не прекращать теплоснабжение потребителей во время монтажа новой сети.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559811/#&gid=1&pid=1