В Североморске – 3 завершился первый этап работ по монтажу новой модульной амбулатории. Новое модульное здание предусмотрено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году. Стоимость амбулатории составляет свыше 140 млн рублей.

После строительства амбулатория будет оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью.

Строительство новой амбулатории позволит достигнуть приоритетной задачи программы модернизации первичного звена здравоохранения – обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, организовать оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства граждан, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/