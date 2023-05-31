В Североморске 1 июня стартует автопробег «Северный флот – не подведёт!», посвящённый 290-летию образования Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота.

20 экипажей из Североморска, Мурманска, Полярного, Сегежи, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Минска проедут 3200 км. В составе экипажей – ветераны и гражданский персонал Северного флота. Автомобили будут украшены фотографиями надводных кораблей, подводных лодок, самолётов и вспомогательных судов флота.

Маршрут будет проходить по городам 5 субъектов РФ: г. Североморск – г. Медвежьегорск – г. Мирный – г. Архангельск – г. Северодвинск – г. Вельск – г. Тихвин - г. Пушкин – г. Кронштадт.

Участники акции по маршруту следования будут проводить встречи с ветеранами и молодёжью. В военно-морских базах (Североморске, Северодвинске и Кронштадте) будет проведено торжественное разворачивание копии Андреевского флага площадью 290 кв. метров.

Старт автопробега состоится 1 июня в 10:00 на Приморской площади Североморска. Финиширует колонна 10 июня на Якорной площади Кронштадта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, целью мероприятия является сохранение исторической памяти о героическом прошлом и настоящем Северного флота, патриотическое воспитание молодёжи.

Автопробег организован территориальной организацией Северного флота Профсоюза гражданского персонала ВС РФ при поддержке командования Северного флота и администрации Североморска.

Фото: https://gov-murman.ru