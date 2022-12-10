В Североморске 11 декабря будет работать мобильный пункт вакцинации

Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует сделать профилактическую прививку против сезонного гриппа.

В России фиксируется подъём заболеваемости гриппом и другими сезонными заболеваниями. При этом если в последние несколько лет эпидемиологическая обстановка в осенне-зимний период вызывала опасения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, то в этом году на первый план выходит старый знакомый — штамм A, или свиной грипп.

Североморцев ждут на вакцинацию в поликлинике (ул. Ломоносова, 10) без предварительной записи в будние дни по режиму работы медучреждения; в субботу - до 15.00.

В воскресенье, 11 декабря, мобильный пункт вакцинации против сезонного гриппа будет работать возле здания администрации (ул. Ломоносова, 4) с 10.00 до 14.00. С собой нужно иметь паспорт и медицинский полис.



Фото: https://gov-murman.ru