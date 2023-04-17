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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.23 19:30

В Североморске 12 команд приняли участие в турнире по мини-футболу на Кубок начальника службы РЭБ Северного флота

В Североморске в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота состоялся однодневный турнир по мини-футболу на Кубок начальника службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) флота. Соревнования были посвящены профессиональному празднику специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооружённых Сил России, который с 1999 года отмечается 15 апреля.

Участие в соревнованиях приняли 12 команд кораблей и береговых частей Североморского и Мурманского гарнизонов.

Победу в турнире одержали футболисты экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Второе место завоевала команда «Маяк» службы защиты гостайны (ЗГТ) штаба СФ. Третьими стали представители экипажа тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

На закрытии турнира начальник службы РЭБ штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов поблагодарил футболистов за участие и вручил награды и грамоты победителям и призёрам.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, зрители отметили высокий уровень организации соревнований. В перерывах между матчами для болельщиков и футболистов выступал танцевальный детский коллектив из Североморска. Маленьких посетителей развлекал талисман турнира «Осьминожка» – символ службы РЭБ СФ. Для желающих поднять настроение работали специалисты аква-грима. Также в спортивном зале была организована экспозиция наглядных материалов по тематике радиоэлектронной борьбы и инженерно-саперной техники.

Всего спортивный праздник, организованный специалистами службы РЭБ Северного флота, посетило около 400 североморцев.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12464408@egNews

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