В Североморске 3 февраля почтили память героического экипажа подводного крейсера «К-21»

Митинг, посвящённый 80-летию со дня поднятия флага на легендарной подлодке, прошёл на площади Мужества у борта знаменитой субмарины. В торжественном мероприятии принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Волнение и гордость – именно эти чувства сейчас испытывает каждый из нас, глядя на подводную лодку, вошедшую в героическую историю военно-морского флота, в золотую летопись нашей страны. Сегодня «К-21» - это живой памятник. Подобные боевые лодки сейчас можно пересчитать по пальцам. Эта «Катюша» – единственная из своей серии, что до сих пор стоит на воде. Она выиграла схватку не только с кораблями противника, но и со временем» - отметил Сергей Дубовой.

В годы Великой Отечественной войны экипаж «К-21» во главе с командиром Николаем Луниным совершил героический поступок. Прикрывая конвой союзников, субмарина дала торпедный залп по вражескому линкору «Тирпиц», который шел в охранении 12 боевых кораблей. Ни одной другой советской подлодке не удалось выйти в атаку на боевой корабль размером крупнее эсминца. В результате залпа удалось потопить один эсминец, а линкор вывести из строя.

Сейчас на базе подлодки «К-21» работает музей, в котором многое осталось таким, как и во времена войны. И подобных музеев в России – единицы.

Сергей Дубовой выразил признательность всем, кто хранит память и традиции старших поколений, отметив, что это наше общее историческое наследие, и на этом фундаменте строится будущее страны.

Завершился митинг возложением венков и цветов к борту легендарной подлодки.