В Североморске-3 открыли скейт-площадку

Детвора н.п. Североморск-3 уже во всю испытывает скейт-площадку, которая была оборудована по губернаторской программе «На Севере - твой проект».

Напомним, это проект стал победителем конкурсной программы в 2024 году благодаря активному голосованию жителей. Именно они и выступили с предложением разместить здесь скейт-площадку. Значительный финансовый вклад в её оборудование внёс депутат муниципалитета Константин Сафронов.

Подрядчик справился раньше запланированной даты - и уже 1 июня ребята её дружно обкатали. Впереди целое лето на активный отдых!

Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, проект - голосование – реализация - это отличная возможность внести свой вклад в благоустройство любимого города или посёлка. До 12 июня проходит всероссийское голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Во флотской столице в настоящее время на голосование представлены: территория хоккейного корта в Сафоново-1 и территория в районе дома №29 на ул. Пионерской.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18124-v-severomorske-3-otkryli-skeyt-ploshadku/