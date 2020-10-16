В Североморске-3 первоклассников посвятили в пешеходы

Мероприятие для младших школьников сотрудники североморской Госавтоинспекции провели вместе с преподавателями средней школы № 8.

«Посвящение первоклассников в пешеходы» - это традиционное мероприятие для первоклассников, на котором ребята вспоминают Правила дорожного движения в игровой форме.

Инспектор ДПС Алла Белостоцкая и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Лина Дымова напомнили ребятам о правилах поведения на проезжей части и наглядно продемонстрировали различные дорожные ситуации. За присвоение звания «пешеход» школьникам пришлось побороться – отгадать загадки, вспомнить значение дорожных знаков, сигналов светофора, а также дать клятву пешехода.

Все участники мероприятия получили именные удостоверения пешеходов и световозвращающие элементы, сообщает ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной.