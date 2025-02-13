В Североморске-3 продолжается реконструкция магистральной тепловой сети

АО «МЭС» «Североморская теплосеть» реконструирует магистральную сеть теплоснабжения в Северомосрке-3. Монтаж труб производится способом параллельной прокладки, что позволяет менять сети, не дожидаясь завершения отопительного сезона.

Протяжённость участка трассы более 1,5 км в однотрубном исполнении.

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения населённых пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования, входят в стратегический план развития региона «На Севере – жить» и программу реновации ЗАТО.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, всего в населённом пункте Североморск-3 запланирован капитальный ремонт более 6 км сетей теплоснабжения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/