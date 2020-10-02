В Североморске-3 завершаются работы по обустройству детской площадки и обновлению спортивного корта

Напомним, этот проект в поселке был реализован в рамках программы «100 шагов» правительства Мурманской области. Муниципалитет занимался планировкой территории: утрамбовкой инертных материалов и подготовкой к укладке настила. Подрядчики из области уложили здесь специальное прорезиненное покрытие, а также доставили и смонтировали игровое оборудование.

- Весь объём работ по детской площадке, запланированных в этом году, выполнен. Но сегодня мы посмотрели и решили, что в следующем году на объекте нужно все же кое-что доделать: добавить света, оградить все бордюрным камнем, заасфальтировать. Эти работы мы запланируем и обязательно выполним, - прокомментировал глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. - А в целом впечатления самые положительные. Как по мне, здесь очень удачное расположение: рядом и школа, и сад. Да и сами площадки гармонично соседствуют - получился некий комплекс для развития детей разных возрастов.

К слову, за летний период спортивный корт тоже обновился: здесь было заменено ограждение и сейчас специалисты завершают укладку нового современного покрытия с искусственной травой. Уже в начале следующей недели на территорию планируют вернуть футбольные ворота. Так что если позволит погода, мальчишки и девчонки ещё успеют погонять мяч на обновленном поле.