В Североморске адресные указатели приведут к единому стилю до конца года

До конца года в Североморске должны привести в соответствие с нормативом указатели наименований элементов улично-дорожной сети и адресные указатели. Правила их установки утверждены постановлением администрации. Оно регламентирует внешний вид указателей, их размер, цвет, шрифт, место размещения на фасаде. Документ разработан на основе правил благоустройства муниципалитета.

- Предписано, что каждое здание должно иметь указатель, причём это касается не только жилых или нежилых зданий, но и, к примеру, трансформаторных подстанций, гаражей. В постановлении чётко прописаны требования к размещению. Управляющим компаниям нужно изучить документ и сменить указатели на подведомственных домах, - пояснила начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Маргарита Дурягина.

В Североморске здания, где требуется замена указателей, есть. А актуальности этой работе добавила приближающаяся перепись населения и требования, которые предъявляет Росстат.

Оформить адресные указатели в едином стиле необходимо до конца года. Курировать вопрос будет комитет по развитию городского хозяйства. Уже принято решение организовать рабочую встречу специалистов администрации и управляющих организаций, чтобы обсудить детали и чётко спланировать предстоящую работу.