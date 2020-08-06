В Североморске активно идут работы по реконструкции теплотрассы

В Североморске ход капитального ремонта участка теплосети вчера проинспектировали руководители ЗАТО, Совета депутатов и комитета по развитию городского хозяйства администрации муниципалитета.

Во флотской столице продолжается реконструкция теплотрассы от 46-ТЦ до 2-й тепловой камеры, расположенной в районе ул. Сивко, 13. Муниципальный контракт выполняет ООО «Термоизолстрой».

Сейчас в ремонте один из самых сложных участков, он связан с работой на проезжей части. Движение транспорта от поворота с улицы Сгибнева в сторону музея «Подводная лодка К-21» перекрыто. Идёт прокладка трубопровода.

- Сварка труб и изоляция стыков уже произведены, сейчас укладываем канал, дальше по плану монтаж плит перекрытия, гидроизоляция и будем засыпать песчано-гравийной смесью. Завтра к вечеру рассчитываем завершить этот этап и, по возможности, открыть дорогу, - пояснил начальник участка компании «Термоизолстрой» Андрей Городков.

Ремонт теплотрассы идёт по графику. Нареканий к подрядчику нет.

- Согласно условиям контракта работы разбиты на два этапа. Первый – теплотехническая часть - должен быть завершён не позднее 17 августа, второй - работы по благоустройству - к 1 сентября. В настоящее время готовность объекта ориентировочно 55%, - рассказала заместитель главы ЗАТО, председатель комитета имущественных отношений администрации муниципалитета Анна Клапоцкая.

Стоимость реконструкции участка теплосети – более 82 миллионов рублей, 17,2 % - средства местного бюджета, остальная сумма – бюджет области. Всего подрядчик заменит полкилометра головного трубопровода.