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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 16:15

В Североморске аналогов такому спортивному комплексу нет

2 августа заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева и депутат Ольга Ефименко оценили ход и качество работ на Физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа (ФОКОТ), ввод в строй которого с нетерпением ждут жители этого посёлка Малое Сафоново.

ФОКОТ в Малом Сафоново обретает зримые очертания. Этот объект, строительство которого не было завершено из-за сложных погодных условий и непредвиденных обстоятельств, связанных с необходимостью проведения дополнительных дренажных работ, в 2021 году не был завершён. В летний период 2022 года уже уложено покрытие футбольной площадки, почти завершена укладка тартанового покрытия беговой дорожки и двух площадок для стритбола, установлена трибуна, над которой монтируется прозрачная крыша и сделан пандус для маломобильных граждан. Вдоль всего спорткомплекса проложены дренажные стоки для воды, установлены 10 опор освещения со светодиодными светильниками.

Строителям осталось завершить укладку тартанового покрытия, установить два баскетбольных щита и спортивные тренажеры, которые уже приобретены и доставлены в поселок.

В ходе строительства, и это немаловажно, была сохранена детская площадка.

Евгения Гордеева, которая сама проживает в этом посёлке, говорит, что в Североморске аналогов такому спортивному комплексу нет. Это настоящий подарок для жителей, приятное дополнение к не так давно открытому новому и современному фельдшерско-акушерскому пункту.

Не дожидаясь ввода в эксплуатацию данного объекта, предназначенного для занятий спортом, несознательные граждане «отдыхая» на искусственном зелёном газоне и выгуливая собак, оставляют после себя мусор и отходы жизнедеятельности своих питомцев. Беспокойство вызывает и то, что дети забираются по ажурным конструкциям на крышу трибуны, что небезопасно.

Ещё  одним объектом, на котором побывали Евгения Гордеева и Ольга Ефименко, стала детская площадка на Приморской площади. Эта площадка была любимым местом отдыха детворы, но со временем часть элементов конструкций игровых комплексов ввиду износа стала представлять опасность. Было принято решение, и за него проголосовали жители флотской столицы, в 2022 году возвести новую детскую площадку. Тем более что средства из городского бюджета требовались только для оборудования территории будущей детской площадки, а игровые комплексы устанавливаются за счёт областного бюджета. На данный момент времени город свою задачу выполнил: площадка заасфальтирована. Дело осталось за установкой игровых комплексов. 

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12627-deputatskiy-reyd-po-obektam-komfortnoy-gorodskoy-sredy/#news-gal-10

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