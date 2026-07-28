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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.26 16:30

В Североморске архитектурная подсветка появится ещё на 13 домах благодаря внебюджетному финансированию

Работа по созданию архитектурно-художественной подсветки зданий в Мурманской области продолжается в 2026 году. Одним из ключевых проектов станет следующий этап преображения Североморска, где архитектурной подсветкой будут оборудованы ещё 13 многоквартирных домов.

Особое внимание в реализации проекта уделено привлечению внебюджетных источников финансирования. Именно благодаря дополнительным инвестициям удается последовательно расширять программу, не снижая темпов благоустройства. Такой подход позволяет реализовывать масштабные проекты по формированию комфортной городской среды, объединяя усилия региона и социально ответственного бизнеса.

С 2021 года в регионе архитектурно-художественной подсветкой оборудовано более 200 фасадов многоквартирных домов, социальных объектов и муралов. Подсветка является логичным продолжением комплексного обновления фасадов в рамках капитального ремонта и позволяет создавать уютный и узнаваемый облик северных городов.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, особую значимость такие проекты приобретают в условиях полярной ночи. Архитектурная подсветка делает улицы более комфортными и безопасными для жителей и становится важной частью городской инфраструктуры.

В 2025 году архитектурная подсветка появилась более чем на 30 объектах в Мурманске, Североморске, Мончегорске и Печенгском муниципальном округе. В Североморске были подсвечены шесть домов на улицах Морской и Сафонова. В частности, архитектурная подсветка украсила знаменитый дом-корабль на улице Морской, 12, спроектированный почетным гражданином флотской столицы Анатолием Шашковым.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571745/#&gid=1&pid=8

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