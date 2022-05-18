В Североморске благоустроят спортивную площадку для занятий воркаутом

До конца июля текущего года в Городском парке Североморска благоустроят спортивную площадку для занятий воркаутом. Подрядчик – ИП Любимцев М.В. – приступит к выполнению работ 1 июня.

Предприниматель был признан победителем по результатам электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МКУ «Городской центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Североморск».

На прошлой неделе с предпринимателем заключён муниципальный контракт на сумму 3,4 миллиона рублей.

На выделенные деньги, помимо демонтажных работ, подрядчику необходимо устроить армированное бетонное основание, железобетонный фундамент, металлический каркас и деревянный настил бутовой кладки площадки (включая антисептирование и покрытие деревянных конструкций огнебиозащитным составом).

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, площадка будет оснащена многофункциональным воркаут комплексом, функциональной рамой для кроссфита, классическими разноуровневыми брусьями, лавкой для пресса и джампбоксом. Также будут установлены канат и гимнастические кольца.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/