В Североморске благоустройство дворов началось с самого начала лета

Сегодня рабочую поездку глава ЗАТО г.Североморск посвятил посёлкам Сафоново и Сафоново-1, где подрядчик приступил к благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Летняя кампания в этом году начинается с началом лета. На улице Капитана Елькина в Сафоново-1 полным ходом идут работы по благоустройству. Около домов №№2, 5, 7 и 8 старый асфальт уже сняли. Проектом предусмотрены асфальтирование, расширение проезда, ремонт тротуара, а также установка урн и скамеек, модернизация наружного освещения. Это минимальный перечень работ, предусмотренный программой «Формирование комфортной городской среды». Здесь же, на Капитана Елькина, 5-7, появится и новая детская площадка, но уже по другой программе - «100 шагов Правительства Мурманской области».

В соседнем Сафоново тот же подрядчик, компания «Евросангрупп», занимается формирование комфортной среды на придомовых территорий ул. Преображенского, 3 и 5 и большого дворового проезда на ул. Школьной, 12 – 14.

- За последние три года улица Школьная преобразилась, в том числе и благодаря активным жителям посёлка. Два года назад они обратились с просьбой установить здесь детскую площадку, на следующее лето - поменять покрытие на этой площадке, в этот раз снова провели собрание собственников жилья и включились в программу «Формирование комфортной городской среды» с ремонтом проезда, - рассказал глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Для жителей посёлка важно, что программа работает, и что они могут принимать участие в благоустройстве своих дворов – и даже вносить коррективы.

- В ходе работы стало понятно, что по проекту около дома №14 на улице Школьная слишком узкий тротуар. Мы подняли этот вопрос, администрация быстро отреагировала. В итоге, по просьбе жителей тротуар будет расширен, - пояснил житель Сафоново, член общественного совета при главе ЗАТО Святослав Мордасов.

- Все работы по благоустройству контролирует не только заказчик - ГЦ ЖКХ, но и депутаты на местах – они держат связь с жителями. Изменения в проекты, как в случае с шириной тротуара на Школьной улице, можно вносить, так как они реализуются в рамках подряда. Мы в свою очередь также будем инспектировать ход ремонтной кампании, - отметил председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.