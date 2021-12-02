В Североморске Центральная детская библиотека имени С.В. Михалкова отметила 65-летие

1 декабря 1956 года в Североморске, столице Северного флота была открыта детская библиотека, ютившаяся в небольшом помещении Дома пионеров. Центральная детская библиотека имени С.В. Михалкова отметила своё 65-летие.

Торжественное мероприятие открыла директор Централизованной библиотечной системы, заслуженный работник культуры Ольга Ефименко, напомнившая историю создания и совершенствования Центральной детской библиотеки. За эти годы она превратилась в современный храм детской книги, в мультимедийный центр, куда с удовольствием идут дети.

Поздравить коллектив библиотеки пришли глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев и его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Светлана Евтушенко, Олеся Францискевич, Виктория Чеботарь, начальники Управления культуры Зоя Кругляк и Управления образования Юлия Гладских, руководители учреждений культуры – почётный житель города Североморска, директор Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак Лидия Павлова, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социо-культурных технологий г. Североморск» Юрий Мороз и руководитель Музейно-выставочного комплекса Светлана Павлова, коллеги из библиотек Централизованной библиотечной системы Североморска и Центральной Мурманской детской библиотеки.

В адрес сотрудников библиотеки было высказано немало теплых слов за их работу по привитию детям любви к книге, вручены памятные адреса, Почётные грамоты и Благодарственные письма, подарки и букеты цветов.

В 2005 году библиотека была капитально отремонтирована, на что было выделено 12 миллионов рублей, а в 2021 году, благодаря гранту в 10 миллионов рублей из федерального и 1 миллиона из муниципального бюджета от бывшей библиотеки, которую возглавляет Юлия Орлова, остались стены и книжный фонд, правда, обновившийся на три тысячи экземпляров новых книг. Отремонтирован вход в библиотеку, появился новый компьютерный зал, установлен терминал самообслуживания, интерактивные доски, современная акустическая система.

Здесь созданы комфортные условия для обслуживания читателей и работы библиотекарей.

Имя Сергея Владимировича Михалкова Центральной детской библиотеке было присвоено в апреле 2019 года. Именем писателя и поэта Сергея Михалкова в России названо всего 14 библиотек и 4 за рубежом. Гостьей библиотеки в момент присвоения ей имени С.В. Михалкова была вдова Юлия Валерьевна Субботиина-Михалкова, подарившая библиотеке портрет своего мужа и семейную фотогалерею, которые встречают читателей на входе.

С 1 декабря Центральная детская библиотека перешла на новый режим работы, в субботу до 20.00, что создаст дополнительные удобства для её 7500 читателей.

Детская библиотека уникальна и тем, что имеет свой кукольный театр «Незнайка и компания», а в помещениях размещены пять залов, имеющих свои собственные названия. «Станция «Арктическая», в которой собраны материалы, посвященные освоению Арктики, полярникам, Северному морскому пути, атомному ледокольному флоту. В зале «Краеведения» читатели могут узнать историю родного края, познакомиться с краеведческой литературой. Есть станция «Эрудитов» с игровыми приставками, насчитывающими 44 игры.

На Станции «Музейная» есть музей поэта Рубцова, созданный ещё в 1999 году. Здесь регулярно проводятся Рубцовские чтения. В помещении этой станции разместился Музей детской рукописной книги, выставка «Из сундука моей бабушки».

К юбилею библиотеки её персонал подготовил интересную выставку детских книг «Книги нашего детства», изданные ещё в советские годы.