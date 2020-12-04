В Североморске чествовали людей с добрым сердцем и отзывчивой душой

В канун Дня добровольца врио главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев поздравили и поблагодарили североморских волонтёров за их самоотверженный труд.

Благодарственные письма врио главы ЗАТО г. Североморск и памятные подарки были вручены Елене Волошиной, Евгении Блиновой, Елене Дереглазовой, Евгению Карпову, Североморскому отделению Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов, которое возглавляет Алла Денисова и коллективу ООО «Каштан» кафе «Чайка», директор которого Андрей Сусарин.

Андрей Федулов и Евгений Алексеев отметили, что этих наград волонтёры удостоены за свой личный вклад в помощь тем, кто нуждается в поддержке в это непростое время. Это – люди с добрым сердцем и отзывчивой душой.

Подарки и Благодарственные письма от Управления культуры администрации ЗАТО г. Североморск вручила Зоя Кругляк. Наград удостоены Петр Онищук, Сергей Култашов, Ольга Штефан, Дарья Луговая и Екатерина Вахнина.