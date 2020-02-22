В Североморске чествовали военнослужащих Северного флота

Вчера в североморском ДК «Строитель» состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие командование флота, руководство области и муниципалитета, регионального парламента, ветераны войны. Отличившиеся военнослужащие были отмечены государственными и ведомственными наградами, почётными знаками губернатора «За доблестную службу в Заполярье».

- Праздничную дату – 23 февраля – мы отмечаем в Год Памяти и Славы, в год 75-летия Победы. Славные традиции защиты родины передаются во флотской столице из поколения в поколение. Задача сегодняшних защитников Отечества – сохранить эту преемственность. От всего сердца желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть этот праздник всегда будет мирным, - сказал глава муниципалитета Владимир Евменьков, обращаясь к гостям торжественного вечера.

- Северный флот во все времена мужественно стоял на защите национальных интересов страны, защите наших соотечественников. Мы понимаем, насколько трудна и ответственна профессия военного, и вместе с тем, насколько важно повышать качество жизни в наших гарнизонах, решать насущные проблемы. Правительство Мурманской области продолжит работать над комплексным развитием современной социальной инфраструктуры для наших защитников Отечества и их семей, - отметил глава региона Андрей Чибис.

Торжественный вечер украсило выступление Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

На торжественном вечере Андрей Чибис наградил особо отличившихся моряков-североморцев Почётными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье». Региональных наград удостоены: капитан II ранга Андрей Зотов, капитан II ранга Дмитрий Настенко, подполковник Роман Базыкин и старший офицер управления полка беспилотных летательных аппаратов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота Алексей Котляров.

По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы по мобилизационной подготовке Мурманская область заняла почётное третье место среди всех субъектов страны. За оказание содействия в решении задач по обеспечению функционирования системы воинского учёта граждан губернатор Андрей Чибис награждён ценным подарком от Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Настольные часы главе региона вручил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Торжественный вечер продолжило выступление Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.