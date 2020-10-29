В Североморске чествовали волонтёров

С первых дней пандемии они пришли на помощь тем, кто остро нуждался в заботе и дополнительном внимании. Не жалея ни времени, ни сил они и сегодня спешат творить добрые дела, тем самым наполняя свою жизнь глубоким смыслом. И пусть главная награда для истинных добровольцев искренние слова благодарности, но когда твой труд ценят и замечают — это не менее приятно.

В этот день заслуженные награды получили более полусотни волонтеров. Памятные медали от Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе», а также благодарственные письма от губернатора Мурманской области неравнодушным североморцам торжественно вручила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

- Я благодарю вас, что в это непростое время вы не побоялись, смогли собраться и организоваться, за ваши бескорыстные, отзывчивые, добрые сердца, - обратилась к собравшимся руководитель центра. - Спасибо за ваш труд!

Почётные грамоты и благодарственные письма от главы ЗАТО г.Североморск волонтерам передал первый заместитель руководителя муниципалитета Андрей Федулов.

- Я испытываю искреннюю гордость за то, что у нас проживает такое количество людей, готовых бескорыстно прийти на помощь в трудную минуту невзирая ни на какие личные обстоятельства. И я рад, что сегодня могу сказать вам спасибо ещё раз и вручить эти награды, - подчеркнул Андрей Юрьевич.

Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» и председатель Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгений Алексеев отметил благодарственным письмом и памятным подарком от Североморского отделения партии коллектив ДК «Строитель» в лице его руководителя Евгения Самородина, а также вручил благодарственные письма от Совета депутатов ЗАТО Североморск коллективам Центра гуманитарной помощи «Стезя милосердия» и волонтерского движения «Словом и Делом».

Почетные грамоты, благодарственные письма и благодарности от Управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей волонтерам вручила Ольга Обухова.

- В этом году мы поняли одну важную вещь: волонтёрство — это талант. Тот, кто помогал, помогает, он всегда будет помогать. Вы уже никогда не пройдете мимо чужой боли или мимо незнакомого человека, которому нужна помощь. Для меня очень ценно, когда в непростое время люди объединяются ради общего дела. Североморцы умеют это делать. Я уверена, пока есть силы и есть необходимость, у нас будет царить добрая воля, - отметила Ольга Геннадиевна.