В Североморске чествуют работников учреждений культуры флотской столицы

26 марта в Дворце культуры «Строитель» состоялось чествование работников учреждений культуры флотской столицы в честь их профессионального праздника.

Выступая перед собравшимися, глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов подчеркнул, что, благодаря работникам учреждений культуры, о Североморске знают не только в Мурманской области, в Северо-Западном регионе, но и в России, за её пределами, там, где выступали и демонстрировали своё мастерство наши музыканты, танцоры, певцы, художники.

Наиболее отличившихся работников учреждений культуры Олег Прасов наградил премиями, почётными грамотами и благодарственными письмами главы ЗАТО г. Североморск.

К поздравлениям присоединились депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин и заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Татьяна Сахарова.

Награды Министерства культуры Мурманской области вручила своим коллегам начальник Управления культуры администрации ЗАТО г. Североморск Зоя Кругляк, а руководителям учреждений культуры – памятные знаки.

По завершению награждений состоялся праздничный концерт.