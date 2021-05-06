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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.21 14:30

В Североморске чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

В 21-й раз накануне празднования Дня Победы 6 мая директор кафе «Урзу» Мубариз Елчуев провёл торжественный приём для ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, всё меньше остаётся в живых участников далёкой войны. Если на первые встречи их приходило более пятидесяти, то 6 мая этого года за праздничным столом тружеников тыла собралось всего семь.

Поздравить ветеранов пришли председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

Выступая перед ветеранами, Евгений Алексеев отметил огромный вклад фронтовиков и тружеников тыла в достижение победы над фашизмом. Он обратил особое внимание на необходимость воспитания молодого поколения в духе патриотизма, на примере ветеранов Великой Отечественной войны.

Ветеранам вручили подарки от губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и от «Промсвязьбанка» продуктовые наборы.

Нельзя не отметить поступок Мубариза Елчуева, который вот уже 21 год в память о своём дяде, фронтовике Касумове Наби Касум оглы и отце супруги Сулейманове Сулеймане Орудж оглы, а также в память о всех тех, кто приближал Победу над врагом, вот уже 21 год подряд накануне Дня Победы проводит такие приёмы для ветеранов.

Фронтовые песни для ветеранов исполнили сестры Галкины.

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Константинович Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» написал: «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. Наша победа в войне с фашизмом – звёздный час в жизни советского народа. Нет границ величию подвига советского солдата во имя Родины. Вечная память защитникам Родины! Вечная слава Героям!».

 

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