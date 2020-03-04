В Североморске чтят память о Тимуре Апакидзе

4 марта 1954 года родился Тимур Автандилович Апакидзе. В день его рождения, к бюсту Героя России, заслуженного лётчика России, генерал-майора Тимура Апакидзе, установленного на улице Сафонова в ЗАТО г. Североморск легли алые гвоздики. Память своего наставника и кумира почтили заместитель командующего 45-й армией ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, авиаторы гарнизона Североморск-3, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты Вячеслав Годунов и Станислав Чернавцев, все бывшие офицеры.

День рождения Тимура Апакидзе авиаторы авиационных полков гарнизона Североморск-3 отметили полётами и боевыми стрельбами.

Любимой фразой выдающегося советского лётчика Валерия Чкалова была «Если быть, то быть первым». Тимур Автандилович чтил этого легендарного лётчика, и следовал в своей лётной биографии его примеру. И он действительно был первым. Первым среди равных, лётчиков палубной авиации России.

Он создал первый в России полк палубной авиации. Именно он первым из строевых лётчиков совершил посадку на тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Именно он первым осваивал приёмы боевого применения палубных самолётов.

Он был первым и самым главным наставником пилотов палубной авиации, организатором, подготовившим целую плеяду палубных лётчиков. Он - легенда морской авиации Северного флота. Он – пример для поколений лётчиков – истребителей.

Он был и останется первым среди равных.